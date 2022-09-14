Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk kez 2020 döneminde görülen Aycan Yanaç, kalplerde şampiyon olmuştu ama kupanın sahibi olmak isteyen Yanaç, 2022 yılında bir kez daha yarışmaya katılmıştı. Yarışmanın daha ilk haftalarında koronavirüse yakalanan ve ağır atlatan Aycan Yanaç, ciğerlerinde kötü durumdan dolayı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayata başlayan Yanaç’ın tatilinden kareler herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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