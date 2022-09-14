- 14 Eyl 2022 - 16:53 G: 14 Eyl 2022 - 17:09

Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyuran Aycan Yanaç’ın kısa bir süre önce göğüs estetiği yaptırdığına dair iddialar gündeme gelmişti! Yeni göğüsleriyle şok etkisi yaratan Aycan Yanaç, sokak ortasında sütyeniyle öyle pozlar verdi ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı! Sosyal medya takipçilerinden “Acun arada ünlü ettiklerini kontrol et” yorumlarını alan Aycan Yanaç, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk kez 2020 döneminde görülen Aycan Yanaç, kalplerde şampiyon olmuştu ama kupanın sahibi olmak isteyen Yanaç, 2022 yılında bir kez daha yarışmaya katılmıştı. Yarışmanın daha ilk haftalarında koronavirüse yakalanan ve ağır atlatan Aycan Yanaç, ciğerlerinde kötü durumdan dolayı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayata başlayan Yanaç’ın tatilinden kareler herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Eyl 2022 - 16:53 Ankara- Yaşam

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