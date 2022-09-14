İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtına Değil Ksırga Çıkardı! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”
Hem özel hayatıyla hem de kariyer planlamasıyla gündeme gelen İrem Derici, cesur kıyafetiyle yaktı yıktı! Transparan bir pantolon ve göğüs dekolteli bir kıyafet giyen güzeller güzeli isim, Instagram’da resmen fırtınalar çıkardı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı Derici, ortalığı kasıp kavurdu! Peki, İrem Derici nasıl bir paylaşımda bulundu?
Cem Belevi’yle yaşamış olduğu ilişkiyle herkesi şok içerisinde bırakan İrem Derici, eski sevgilisi hakkında söylemleriyle ağızları açık bırakmıştı. Kendisini aldattığını ilk kez İbo Show’da açıklayan Derici, yine de ilişkilerine bir şans daha vermişti. Güzel şarkıcı, aylar süren ilişkinin ardından Cem Belevi’yle yollarını yeniden bir aldatma krizi yaşayınca ayırmıştı. Hayatında şu sıralar kimsenin olmadığı bilinen İrem Derici’nin konserinden yapmış olduğu paylaşım herkesi şok etti! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.