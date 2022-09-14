- 14 Eyl 2022 - 17:26 G: 14 Eyl 2022 - 17:31

İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”

Hem özel hayatıyla hem de kariyer planlamasıyla gündeme gelen İrem Derici, cesur kıyafetiyle yaktı yıktı! Transparan bir pantolon ve göğüs dekolteli bir kıyafet giyen güzeller güzeli isim, Instagram’da resmen fırtınalar çıkardı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı Derici, ortalığı kasıp kavurdu! Peki, İrem Derici nasıl bir paylaşımda bulundu?

Cem Belevi’yle yaşamış olduğu ilişkiyle herkesi şok içerisinde bırakan İrem Derici, eski sevgilisi hakkında söylemleriyle ağızları açık bırakmıştı. Kendisini aldattığını ilk kez İbo Show’da açıklayan Derici, yine de ilişkilerine bir şans daha vermişti. Güzel şarkıcı, aylar süren ilişkinin ardından Cem Belevi’yle yollarını yeniden bir aldatma krizi yaşayınca ayırmıştı. Hayatında şu sıralar kimsenin olmadığı bilinen İrem Derici’nin konserinden yapmış olduğu paylaşım herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Eyl 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi? mask
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi?
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Merve Boluğur ve Müstakbel Kocası Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Mert Aydın Ne Dediyse Sakinleştiremedi; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! mask
Merve Boluğur ve Müstakbel Kocası Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Mert Aydın Ne Dediyse Sakinleştiremedi; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!
Ebru Şahin ve Eda Ece Kavga Kopmuştu! Aynı Dizide Rol Aldıkları Ortaya Çıktı; Gören Duyan Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor? mask
Ebru Şahin ve Eda Ece Kavga Kopmuştu! Aynı Dizide Rol Aldıkları Ortaya Çıktı; Gören Duyan Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor?
Simge Sağın Yine Yaptı Yapacağını! Cesur Kıyafetiyle İddiasını Öyle Bir Konuşturdu Ki… “Şu Fiziğine En Az 1000 Adam Ölür!” mask
Simge Sağın Yine Yaptı Yapacağını! Cesur Kıyafetiyle İddiasını Öyle Bir Konuşturdu Ki… “Şu Fiziğine En Az 1000 Adam Ölür!”
Hazal Kaya’nın Minik Kızı Göründü! Ali Atay Mutluluktan Ne Yapacağını Şaşırdı; Havalara Uçtu! Gelen O Pozlar… “Yok Artık!” mask
Hazal Kaya’nın Minik Kızı Göründü! Ali Atay Mutluluktan Ne Yapacağını Şaşırdı; Havalara Uçtu! Gelen O Pozlar… “Yok Artık!”
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Koltukta Sere Serpe Uzanıp… “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi; Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Koltukta Sere Serpe Uzanıp… “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi; Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?” mask
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi? mask
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi?
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL