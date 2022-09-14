İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”

Cem Belevi’yle yaşamış olduğu ilişkiyle herkesi şok içerisinde bırakan İrem Derici, eski sevgilisi hakkında söylemleriyle ağızları açık bırakmıştı. Kendisini aldattığını ilk kez İbo Show’da açıklayan Derici, yine de ilişkilerine bir şans daha vermişti. Güzel şarkıcı, aylar süren ilişkinin ardından Cem Belevi’yle yollarını yeniden bir aldatma krizi yaşayınca ayırmıştı. Hayatında şu sıralar kimsenin olmadığı bilinen İrem Derici’nin konserinden yapmış olduğu paylaşım herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

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