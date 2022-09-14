Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!”

Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katıldıktan sonra ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, bu kez de Show TV ekranlarından yayınlanan Gelin Evi isimli programa katıldı. Geçtiğimiz gün diğer gelinleri evinde ağırlayan Hanife Gürdal’a sürpriz yapan eşi Kemal Ayvaz, çok ilginç itiraflarda bulundu. Diğer gelinleri de şaşırtan Kemal Ayvaz’ın o itirafları, sosyal medya kullanıcılarının gündemini oluşturdu. Peki, Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ne zaman evlendi, nasıl tanıştı? Kemal Ayvaz, Hanife Gürdal ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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