Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!”
Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katıldıktan sonra ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, bu kez de Show TV ekranlarından yayınlanan Gelin Evi isimli programa katıldı. Geçtiğimiz gün diğer gelinleri evinde ağırlayan Hanife Gürdal’a sürpriz yapan eşi Kemal Ayvaz, çok ilginç itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katıldıktan sonra ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, bu kez de Show TV ekranlarından yayınlanan Gelin Evi isimli programa katıldı. Geçtiğimiz gün diğer gelinleri evinde ağırlayan Hanife Gürdal’a sürpriz yapan eşi Kemal Ayvaz, çok ilginç itiraflarda bulundu. Diğer gelinleri de şaşırtan Kemal Ayvaz’ın o itirafları, sosyal medya kullanıcılarının gündemini oluşturdu. Peki, Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ne zaman evlendi, nasıl tanıştı? Kemal Ayvaz, Hanife Gürdal ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Eyl 2022 - 21:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.