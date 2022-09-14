Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…

Magazin dünyasının sempatik çiftlerinden olan ünlü oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç, bir süredir heyecan ile bekledikleri bebeklerini kucaklarına aldı. İlk bebeklerini kucağına alan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bir kız çocukları oldu. Çiftten kız çocuklarını ilk paylaşan isim ise, Barış Arduç olunca sosyal medya kullanıcıları hemen harekete geçti. Peki, Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin adı ne? Baruış Arduç ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Barış Arduç’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…