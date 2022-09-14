Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, son soru cevap etkinliğinde kendisini bile şaşırtacak soru ve itiraflar aldı. O soru ve itiraflar, sosyal medyaya damgasını kısa süre içerisinde vurdu. İşte Esra Ezmeci'ye gelen o şok edici sorular ve detayları...
Gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, son soru cevap etkinliğinde kendisini bile şaşırtacak soru ve itiraflar aldı. O soru ve itiraflar, sosyal medyaya damgasını kısa süre içerisinde vurdu! Peki, Esra Ezmeci’ye ne itiraflar geldi? Esra Ezmeci’ye neler soruldu? Esra Ezmeci, sorulara nasıl yanıt verdi? İşte, detaylar…
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14 Eyl 2022 - 17:55 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.