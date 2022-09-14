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14 Eyl 2022 - 17:55

Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!

Gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, son soru cevap etkinliğinde kendisini bile şaşırtacak soru ve itiraflar aldı. O soru ve itiraflar, sosyal medyaya damgasını kısa süre içerisinde vurdu. İşte Esra Ezmeci'ye gelen o şok edici sorular ve detayları...