Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla…

Star TV ekranlarının yaz aylarında ekranlara getirmeye başladığı Duy Beni dizisi, ekranlara gelen son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle tartışmalara neden oldu. Duy Beni dizisinin o sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına da maruz kaldı. Peki, Duy Beni dizisinde neler oluyor? Duy Beni dizisinin son bölümünde ne oldu? Duy Beni dizisinin hangi sahnesi tartışma yarattı? İşte, detaylar…