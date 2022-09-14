- 14 Eyl 2022 - 17:59 G: 14 Eyl 2022 - 18:04

Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla…

Star TV ekranlarının yaz aylarında ekranlara getirmeye başladığı Duy Beni dizisi, ekranlara gelen son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle tartışmalara neden oldu. Duy Beni dizisinin o sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına da maruz kaldı. İşte Duy Beni dizisinde yaşanan mide bulandıran sahnenin detayları...

Star TV ekranlarının yaz aylarında ekranlara getirmeye başladığı Duy Beni dizisi, ekranlara gelen son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle tartışmalara neden oldu. Duy Beni dizisinin o sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına da maruz kaldı. Peki, Duy Beni dizisinde neler oluyor? Duy Beni dizisinin son bölümünde ne oldu? Duy Beni dizisinin hangi sahnesi tartışma yarattı? İşte, detaylar…

14 Eyl 2022 - 17:59 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst… mask
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor!
Gönül Dağı Dizisinden Cemile’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Ortalık Durulmuyor! “Final Yapın Daha İyi!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Cemile’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Ortalık Durulmuyor! “Final Yapın Daha İyi!”
Kusursuz Kiracı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kusursuz Kiracı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Somer ile Türkan, Rüçhan Hanım'ın Evine Geri Döndüler ... mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Somer ile Türkan, Rüçhan Hanım'ın Evine Geri Döndüler ...
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Fragmanı Kıyameti Kopardı! Nalan ve Hayri’nin Aşkı İfşalandı; Sedat Hapı Yuttu! Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yiyecek… mask
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Fragmanı Kıyameti Kopardı! Nalan ve Hayri’nin Aşkı İfşalandı; Sedat Hapı Yuttu! Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yiyecek…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Pılını Pırtını Topladı; Bu Sezon Olmayacak! Nalan’ın İhanetini Öğrenince Her Şey Yerle Bir Oldu! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Pılını Pırtını Topladı; Bu Sezon Olmayacak! Nalan’ın İhanetini Öğrenince Her Şey Yerle Bir Oldu! “Yok Artık!”
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe… mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?” mask
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”
mask
mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL