Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Kusturan Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Utanma Kalmadı” Tepkiler Gırla…
Star TV ekranlarının yaz aylarında ekranlara getirmeye başladığı Duy Beni dizisi, ekranlara gelen son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle tartışmalara neden oldu. Duy Beni dizisinin o sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına da maruz kaldı. İşte Duy Beni dizisinde yaşanan mide bulandıran sahnenin detayları...
Star TV ekranlarının yaz aylarında ekranlara getirmeye başladığı Duy Beni dizisi, ekranlara gelen son bölümünde yer alan bir sahne nedeniyle tartışmalara neden oldu. Duy Beni dizisinin o sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına da maruz kaldı. Peki, Duy Beni dizisinde neler oluyor? Duy Beni dizisinin son bölümünde ne oldu? Duy Beni dizisinin hangi sahnesi tartışma yarattı? İşte, detaylar…
14 Eyl 2022 - 21:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.