Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
Ekranların nadir kadın komedyenlerinden olan Yasemin Yalçın, şimdilerde kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kurmaya başladı. Özellikle de Sürahi Nine rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, ekranlardan uzaklaştıktan sonraki değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Ekranların nadir kadın komedyenlerinden olan Yasemin Yalçın, şimdilerde kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kurmaya başladı. Özellikle de Sürahi Nine rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, ekranlardan uzaklaştıktan sonraki değişimiyle herkesi şaşırttı. Yasemin Yalçın’ın son hali ise, görenleri oldukça etkilemeyi başardı! Peki, Yasemin Yalçın, şimdilerde ne yapıyor? Yasemin Yalçın, kaç yaşında? Yasemin Yalçın’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…
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14 Eyl 2022 - 18:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.