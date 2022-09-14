- 14 Eyl 2022 - 18:08 G: 14 Eyl 2022 - 18:11

Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Pazar akşamı eleme sistemiyle ayrılan Dilan Karataş’tan bomba bir Fatma Nur açıklaması geldi. Perde arkasında neler döndüğünü duyuran Dilan Karataş’ın bu sözleri duyması durumunda saç baş kavganın çıkacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmacısı Dilan neler söyledi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dilan’ın yokluğu ise bariz bir şekilde gözlere çarpıyordu! Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Dilan Karataş, yarışmada anlaşamadığı ve seveni olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Fatma Nur hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Eyl 2022 - 18:08 Ankara- Yaşam

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