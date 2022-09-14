Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Pazar akşamı eleme sistemiyle ayrılan Dilan Karataş’tan bomba bir Fatma Nur açıklaması geldi. Perde arkasında neler döndüğünü duyuran Dilan Karataş’ın bu sözleri duyması durumunda saç baş kavganın çıkacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmacısı Dilan neler söyledi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dilan’ın yokluğu ise bariz bir şekilde gözlere çarpıyordu! Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Dilan Karataş, yarışmada anlaşamadığı ve seveni olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Fatma Nur hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.