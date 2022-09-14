Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dilan’ın yokluğu ise bariz bir şekilde gözlere çarpıyordu! Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif kullanan Dilan Karataş, yarışmada anlaşamadığı ve seveni olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Fatma Nur hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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