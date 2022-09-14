Ece Erken’e Mideleri Bulandıran Saldırı! Hayranlarının Yürekleri Ağzına Geldi; “Yazıklar Olsun!” Twitter Bunu Konuşuyor! Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…
Kısa bir süre önce yeniden ekranlara dönen Ece Erken’e mide bulandıran bir saldırının yapıldığı gündeme bomba gibi düştü! Hayranlarının yüreklerini ağızlarına getiren Ece Erken’in yaşadıkları ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Twitter’ın konuştuğu bu olay, şok etkisi yarattı! Peki, Ece Erken’in başına nasıl bir olay geldi?
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranların sevilen ismi olan Ece Erken’in başına gelen çrikin saldırı herkesin canını sıktı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline gelen bu saldırıyla alakalı merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.