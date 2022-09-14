- 14 Eyl 2022 - 18:54 G: 14 Eyl 2022 - 19:02

Ece Erken’e Mideleri Bulandıran Saldırı! Hayranlarının Yürekleri Ağzına Geldi; “Yazıklar Olsun!” Twitter Bunu Konuşuyor! Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…

Kısa bir süre önce yeniden ekranlara dönen Ece Erken’e mide bulandıran bir saldırının yapıldığı gündeme bomba gibi düştü! Hayranlarının yüreklerini ağızlarına getiren Ece Erken’in yaşadıkları ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Twitter’ın konuştuğu bu olay, şok etkisi yarattı! Peki, Ece Erken’in başına nasıl bir olay geldi?

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ekranların sevilen ismi olan Ece Erken’in başına gelen çrikin saldırı herkesin canını sıktı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline gelen bu saldırıyla alakalı merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Eyl 2022 - 18:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe… mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Başından Kaynar Sular Dökülecek! Somer’in Yediği Naneler Tek Tek Ortaya Çıktı; Mine Gerçeği… “Yazıklar Olsun! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Başından Kaynar Sular Dökülecek! Somer’in Yediği Naneler Tek Tek Ortaya Çıktı; Mine Gerçeği… “Yazıklar Olsun!
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?” mask
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi? mask
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi?
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe… mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL