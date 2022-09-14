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14 Eyl 2022 - 18:54

Ece Erken’e Mideleri Bulandıran Saldırı! Hayranlarının Yürekleri Ağzına Geldi; “Yazıklar Olsun!” Twitter Bunu Konuşuyor! Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…

Kısa bir süre önce yeniden ekranlara dönen Ece Erken’e mide bulandıran bir saldırının yapıldığı gündeme bomba gibi düştü! Hayranlarının yüreklerini ağızlarına getiren Ece Erken’in yaşadıkları ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Twitter’ın konuştuğu bu olay, şok etkisi yarattı! Peki, Ece Erken’in başına nasıl bir olay geldi?