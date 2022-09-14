- 14 Eyl 2022 - 22:16 G: 14 Eyl 2022 - 22:17

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Ağzını Burnunu Kırdığı İddia Edilmişti; Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyuran oyuncu Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta yerden yere vuran Barış Murat Yağcı’nın Nisa Bölükbaşı’na şiddet uyguladığı ve hatta ağzını burnunu kırdığı Nisa Bölükbaşı tarafından iddia edilmişti. Şimdiyse görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir açıklama gerçekleşti! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasından hemen sonra Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşklarını en sonunda kabul etmişlerdi. Yaklaşık olarak 1 yıl kadar süren bir aşk yaşayan Bölükbaşı ve Yağcı, ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurmuşlardı ama All Star sezonuna birlikte katılmışlardı. Peki, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı hakkında neler dedi?

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14 Eyl 2022 - 22:16 Ankara- Yaşam

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