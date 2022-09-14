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14 Eyl 2022 - 22:16

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Ağzını Burnunu Kırdığı İddia Edilmişti; Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyuran oyuncu Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta yerden yere vuran Barış Murat Yağcı’nın Nisa Bölükbaşı’na şiddet uyguladığı ve hatta ağzını burnunu kırdığı Nisa Bölükbaşı tarafından iddia edilmişti. Şimdiyse görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir açıklama gerçekleşti! İşte merak edilenler…