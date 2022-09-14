Seda Sayan “Çıtır” Kocası Çağlar Ökten’i Minicik Elbisesiyle Delirtti! “Gelinlik Kız Duruşun Yok Mu?” Endamı, Dekoltesi, Bakışları… “Yandı Buralar!”

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, çok aşık olduğunu her seferinde göstermiş ve Prag’da dünya evine girmek için tüm hazırlıkları başlatmıştı ama vize sorunları yaşayınca Nisan ayında, İstanbul’da evlenme kararı almıştı. Evlendikten sonra ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyada bu anları paylaşmaktan geri adım atmamışlardı! Şimdiyse Seda Sayan’dan beyazlar içerisinde bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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