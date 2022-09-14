Seda Sayan “Çıtır” Kocası Çağlar Ökten’i Minicik Elbisesiyle Delirtti! “Gelinlik Kız Duruşun Yok Mu?” Endamı, Dekoltesi, Bakışları… “Yandı Buralar!”
“Kadırgalı” olarak bilinen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten’i resmen minicik elbisesiyle çıldırttı! “Gelinlik kız gibi duruşun yok mu be! Yandı buralar” yorumlarında bulundular! Endamı, dekoltesi ve bakışlarıyla nefesleri kesen Seda Sayan, bembeyaz elbisesiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, çok aşık olduğunu her seferinde göstermiş ve Prag’da dünya evine girmek için tüm hazırlıkları başlatmıştı ama vize sorunları yaşayınca Nisan ayında, İstanbul’da evlenme kararı almıştı. Evlendikten sonra ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyada bu anları paylaşmaktan geri adım atmamışlardı! Şimdiyse Seda Sayan’dan beyazlar içerisinde bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.