Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir olay patlak verdi. Yarışmacılara yapılan skandal hile ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse anlamaz sanılarak yapılan hamle, çok büyük patlak verdi hatta dalga konusu oldu! “Parayı basan almış” yorumlarını yapan seyirci, bu işin arkasından Acun Ilıcalı’nın çıkacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te oyunu kazanan Mavi takım olmuş ve eleme adayları Kırmızı takımdan seçilmişti. Ana kadroya girdiği gibi Atike’nin eleme potasına gönderilmesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Bunun yanında Vural’da eleme potasına gönderilmişti. Acun Medya’nın yarışmacılar hakkında yapmış olduğu hamle ise sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.