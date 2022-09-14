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14 Eyl 2022 - 22:54

Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir olay patlak verdi. Yarışmacılara yapılan skandal hile ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse anlamaz sanılarak yapılan hamle, çok büyük patlak verdi hatta dalga konusu oldu! “Parayı basan almış” yorumlarını yapan seyirci, bu işin arkasından Acun Ilıcalı’nın çıkacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilenler…