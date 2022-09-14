- 14 Eyl 2022 - 22:54 G: 14 Eyl 2022 - 23:00

Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal bir olay patlak verdi. Yarışmacılara yapılan skandal hile ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse anlamaz sanılarak yapılan hamle, çok büyük patlak verdi hatta dalga konusu oldu! “Parayı basan almış” yorumlarını yapan seyirci, bu işin arkasından Acun Ilıcalı’nın çıkacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te oyunu kazanan Mavi takım olmuş ve eleme adayları Kırmızı takımdan seçilmişti. Ana kadroya girdiği gibi Atike’nin eleme potasına gönderilmesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Bunun yanında Vural’da eleme potasına gönderilmişti. Acun Medya’nın yarışmacılar hakkında yapmış olduğu hamle ise sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Eyl 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

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