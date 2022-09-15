- 15 Eyl 2022 - 09:46 G: 15 Eyl 2022 - 10:00

Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına…

Altın fiyatları resmen diplere sürüklendi! Kuyumcuların başlarını duvarlara vurduğuna dair yorumlar gündeme gelince; altının ne kadar gerilediği de görülmüş oldu! 15 Eylül altın fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler ise karşılarına çıkan fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı! Uzun bir süredir yükselişte olan altın bir anda çakılma yaşadı ve kuyumcular bile şok içerisinde kaldı!

ABD enflasyon verisi sonrası bir yükselen ve bir düşen grafik çizen altın, yatırımcısını şok etmişti. 20-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Fed toplantısında alınacak olan kararlar ise altın yatırımcısını korkutmaya başladı. Bir anda düşüş yaşayan altının yeniden düşebileceğine dair yorumlarda uzmanlar tarafından dile getirildi! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

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15 Eyl 2022 - 09:46 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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