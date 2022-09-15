Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına…
Altın fiyatları resmen diplere sürüklendi! Kuyumcuların başlarını duvarlara vurduğuna dair yorumlar gündeme gelince; altının ne kadar gerilediği de görülmüş oldu! 15 Eylül altın fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler ise karşılarına çıkan fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı! Uzun bir süredir yükselişte olan altın bir anda çakılma yaşadı ve kuyumcular bile şok içerisinde kaldı!
ABD enflasyon verisi sonrası bir yükselen ve bir düşen grafik çizen altın, yatırımcısını şok etmişti. 20-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Fed toplantısında alınacak olan kararlar ise altın yatırımcısını korkutmaya başladı. Bir anda düşüş yaşayan altının yeniden düşebileceğine dair yorumlarda uzmanlar tarafından dile getirildi! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.