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15 Eyl 2022 - 09:46

Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına…

Altın fiyatları resmen diplere sürüklendi! Kuyumcuların başlarını duvarlara vurduğuna dair yorumlar gündeme gelince; altının ne kadar gerilediği de görülmüş oldu! 15 Eylül altın fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler ise karşılarına çıkan fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı! Uzun bir süredir yükselişte olan altın bir anda çakılma yaşadı ve kuyumcular bile şok içerisinde kaldı!