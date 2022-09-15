- 15 Eyl 2022 - 22:45

Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya’yı yine delirtti. Hem takım arkadaşlarıyla hem de şeflerle sık sık kavga eden Fatma Nur hakkında birçok kişi ise “Şu kıza 5 dakika dayanabilen kişi ya annesidir ya babasıdır” yorumlarında bulundular! Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım kıyasıya mücadele vermişler ve kazanan takım yine Maviler olmuştu. Kırmızı takımda bulunan Fatma Nur ise Acun Ilıcalı’dan sonra Mehmet Şefi’de çılgına çevirdi! Peki, neler oluyor?

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15 Eyl 2022 - 22:45 Ankara- Yaşam

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