Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya’yı yine delirtti. Hem takım arkadaşlarıyla hem de şeflerle sık sık kavga eden Fatma Nur hakkında birçok kişi ise “Şu kıza 5 dakika dayanabilen kişi ya annesidir ya babasıdır” yorumlarında bulundular! Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım kıyasıya mücadele vermişler ve kazanan takım yine Maviler olmuştu. Kırmızı takımda bulunan Fatma Nur ise Acun Ilıcalı’dan sonra Mehmet Şefi’de çılgına çevirdi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.