- 15 Eyl 2022 - 10:07 G: 15 Eyl 2022 - 10:27

Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya’yı yine delirtti. Hem takım arkadaşlarıyla hem de şeflerle sık sık kavga eden Fatma Nur hakkında birçok kişi ise “Şu kıza 5 dakika dayanabilen kişi ya annesidir ya babasıdır” yorumlarında bulundular! Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım kıyasıya mücadele vermişler ve kazanan takım yine Maviler olmuştu. Kırmızı takımda bulunan Fatma Nur ise Acun Ilıcalı’dan sonra Mehmet Şefi’de çılgına çevirdi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Eyl 2022 - 10:07 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını… mask
Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını…
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek! mask
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek!
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim…
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Yerden Yere Vurdu! Şeytanın Aklına Gelmez... Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler... mask
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Yerden Yere Vurdu! Şeytanın Aklına Gelmez... Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler...
“Masterchef Burak Kaya Diskalifiye Edildi!” Kameralar Anbean Kaydetti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… “Yok Artık!” mask
“Masterchef Burak Kaya Diskalifiye Edildi!” Kameralar Anbean Kaydetti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… “Yok Artık!”
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Masterchef Dilan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Hak Ettiğini Yaşadın!” Gözyaşlarına Boğulmuştu; Sosyal Medya Onunla İnliyor! “Kurtulduk!” mask
Masterchef Dilan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Hak Ettiğini Yaşadın!” Gözyaşlarına Boğulmuştu; Sosyal Medya Onunla İnliyor! “Kurtulduk!”
Masterchef’in İlk Şampiyonu Uğur Kardaş'tan Bomba Açıklama! Mehmet Şef Duysa Kıskançlıktan Çatlayabilir… “Yapamazsın” Deyince… mask
Masterchef’in İlk Şampiyonu Uğur Kardaş'tan Bomba Açıklama! Mehmet Şef Duysa Kıskançlıktan Çatlayabilir… “Yapamazsın” Deyince…
“Masterchef Yağız Diskalifiye Edildi!” Acun Medya Bu Skandala Göz Yummadı; “Hadi Evine Bakalım” Dediler… Öyle Bir Patlak Verdi Ki… “Yazık!” mask
“Masterchef Yağız Diskalifiye Edildi!” Acun Medya Bu Skandala Göz Yummadı; “Hadi Evine Bakalım” Dediler… Öyle Bir Patlak Verdi Ki… “Yazık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi... mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi...
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL... mask
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh… mask
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Simge Sağın Cesaretiyle Gülşen'i Örnek Aldı! Göğsünden Kasığına Kadar İnen Dekoltesiyle Nefes Kesti! Cesur Kıyafetiyle O Yoksa Ben Varım Dedi… Yok Artık! mask
Simge Sağın Cesaretiyle Gülşen'i Örnek Aldı! Göğsünden Kasığına Kadar İnen Dekoltesiyle Nefes Kesti! Cesur Kıyafetiyle O Yoksa Ben Varım Dedi… Yok Artık!
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!” mask
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!”
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi... mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi...
Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına… mask
Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına…
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi?
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh… mask
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL... mask
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL