- 15 Eyl 2022 - 22:54

Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sütyenli araba pozu yine nefesleri kesti! İncecik belini sergileyen Hande Erçel, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! “Şu güzelliğinin sadakasını ver” yorumlarını alan Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya geldi! İşte Hande Erçel’in çok beğenilen o pozu…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel, ani bir kararla ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la yakınlaşan Hande Erçel, aşk iddialarını kabul etmişti fakat ilişkilerinin başlarında Hande Erçel’in aldatıldığına dair iddialar gündeme gelince; Erçel ani bir kararla Kaan Yıldırım’la ayrılma kararı almıştı. Hayatında kimsenin olmadığı bilinen Hande Erçel’in arabasından vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Eyl 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan... mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev… mask
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!” mask
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!”
Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya…
Gecenin Ucunda Dizisi Başlamadan Bitebilir! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Hayranları Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Kamyonla Linç Yiyorlar; Söylenenler Öyle Böyle Değil… mask
Gecenin Ucunda Dizisi Başlamadan Bitebilir! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Hayranları Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Kamyonla Linç Yiyorlar; Söylenenler Öyle Böyle Değil…
Kanal D’den Yargı İçin Skandal Değişiklik! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Neye Uğradığını Şaşıracak… Yapımcı İmzasını Atınca Olanlar Oldu! mask
Kanal D’den Yargı İçin Skandal Değişiklik! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Neye Uğradığını Şaşıracak… Yapımcı İmzasını Atınca Olanlar Oldu!
STAR TV'den İbrahim Tatlıses'e Kahreden Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti! Neler Oluyor? mask
STAR TV'den İbrahim Tatlıses'e Kahreden Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısı Saç Baş Kavga Edecek; TRT1 Ekranları Sallanıyor! Rıfat İki Kadın Arasında Kaldı… mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısı Saç Baş Kavga Edecek; TRT1 Ekranları Sallanıyor! Rıfat İki Kadın Arasında Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan... mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev… mask
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!” mask
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL