Hande Erçel’in Sütyenli Araba Pozu Yine Nefes Kesti! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sütyenli araba pozu yine nefesleri kesti! İncecik belini sergileyen Hande Erçel, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! “Şu güzelliğinin sadakasını ver” yorumlarını alan Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya geldi! İşte Hande Erçel’in çok beğenilen o pozu…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel, ani bir kararla ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la yakınlaşan Hande Erçel, aşk iddialarını kabul etmişti fakat ilişkilerinin başlarında Hande Erçel’in aldatıldığına dair iddialar gündeme gelince; Erçel ani bir kararla Kaan Yıldırım’la ayrılma kararı almıştı. Hayatında kimsenin olmadığı bilinen Hande Erçel’in arabasından vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.