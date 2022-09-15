- 15 Eyl 2022 - 10:31 G: 15 Eyl 2022 - 10:59

Hande Erçel’in Sütyenli Araba Pozu Yine Nefes Kesti! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sütyenli araba pozu yine nefesleri kesti! İncecik belini sergileyen Hande Erçel, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! “Şu güzelliğinin sadakasını ver” yorumlarını alan Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya geldi! İşte Hande Erçel’in çok beğenilen o pozu…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel, ani bir kararla ayrılmıştı. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la yakınlaşan Hande Erçel, aşk iddialarını kabul etmişti fakat ilişkilerinin başlarında Hande Erçel’in aldatıldığına dair iddialar gündeme gelince; Erçel ani bir kararla Kaan Yıldırım’la ayrılma kararı almıştı. Hayatında kimsenin olmadığı bilinen Hande Erçel’in arabasından vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Eyl 2022 - 10:31 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı… mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı…
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi... mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi...
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL... mask
Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh… mask
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Simge Sağın Cesaretiyle Gülşen'i Örnek Aldı! Göğsünden Kasığına Kadar İnen Dekoltesiyle Nefes Kesti! Cesur Kıyafetiyle O Yoksa Ben Varım Dedi… Yok Artık! mask
Simge Sağın Cesaretiyle Gülşen'i Örnek Aldı! Göğsünden Kasığına Kadar İnen Dekoltesiyle Nefes Kesti! Cesur Kıyafetiyle O Yoksa Ben Varım Dedi… Yok Artık!
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!” mask
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal’ın Kocasından Şok Sözler! Programa Baskın Yapıp Öyle Şeyler Dedi Ki…“Nefret Ediyordum!”
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Yüzyüzeyken Konuşuruz Solisti Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı… mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yine Delirtti! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan Çıkarmıştı…
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi... mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi...
Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına… mask
Altın Fiyatları Diplere Sürüklendi! Kuyumcular Başlarını Duvarlara Vuruyor; Geriledikçe Geriledi! 15 Eylül Altın Fiyatları El Kol Titretiyor! Tam Tamına…
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi?
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh… mask
Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Dizinin Yayın Saati Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL