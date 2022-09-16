Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarına devam eden Başkent EDAŞ, bu çalışmalar esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya da devam ediyor. Öte yandan Ankaralılar ise, Ankara’da bugün gerçekleştirilecek olan elektrik kesintilerinden yaşadıkları bölgenin etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, 15 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 15 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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