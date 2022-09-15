Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Sadece 4 ay önce evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden üzücü haber gelmişti. Tüm iplerin koptuğunu açıklayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma gerekçeleri ortaya çıktı! Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye yaptıklarını duyanlar ise “Yüzsüz” yorumlarında bulundu! Tepkileri arka arkaya alan Mehmet Dinçerler, resmen hayatının şokunu yaşadı! Peki, neler oluyor?
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; “Hikayemiz daha yeni başlıyor” notunu düşmüştü ama bu hikaye sadece 4 ay sürmüş ve mutsuz sonla bitmişti. Çiftten bebek haberi beklenirken; gelen boşanma haberi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Hadise’nin boşanma açıklamasının ardından Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye yaptıkları ise gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.