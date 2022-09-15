Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; “Hikayemiz daha yeni başlıyor” notunu düşmüştü ama bu hikaye sadece 4 ay sürmüş ve mutsuz sonla bitmişti. Çiftten bebek haberi beklenirken; gelen boşanma haberi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Hadise’nin boşanma açıklamasının ardından Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye yaptıkları ise gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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