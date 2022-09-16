Gürhan Altundaşar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a Katıldı! Gürhan Altundaşar Sevenlerini Şoke İçerisinde Bıraktı!
Ekranların sempatik programlarından biri olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programı, Show TV ekranlarından yeni bir sezonuna daha başladı. Yeni sezonunda kadrosunda birtakım değişikliklere giden Güldür Güldür Show, bu sene Gürhan Altundaşar’ı da kadrosuna dahil etti. İşte Gürhan Altundaşar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik programlarından biri olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programı, Show TV ekranlarından yeni bir sezonuna daha başladı. Yeni sezonunda kadrosunda birtakım değişikliklere giden Güldür Güldür Show, bu sene Gürhan Altundaşar’ı da kadrosuna dahil etti. Öte yandan Gürhan Altundaşar’ın kim olduğunu görenler, bir hayli şaşırdı! Peki, Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a mı katıldı? Gürhan Altundaşar aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 08:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.