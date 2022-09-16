Gürhan Altundaşar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a Katıldı! Gürhan Altundaşar Sevenlerini Şoke İçerisinde Bıraktı!

Ekranların sempatik programlarından biri olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programı, Show TV ekranlarından yeni bir sezonuna daha başladı. Yeni sezonunda kadrosunda birtakım değişikliklere giden Güldür Güldür Show, bu sene Gürhan Altundaşar’ı da kadrosuna dahil etti. Öte yandan Gürhan Altundaşar’ın kim olduğunu görenler, bir hayli şaşırdı! Peki, Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşındadır? Gürhan Altundaşar Güldür Güldür Show’a mı katıldı? Gürhan Altundaşar aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…

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