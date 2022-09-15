- 15 Eyl 2022 - 23:01

Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Yağız, Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı! “Laf ettiğini Fatma Nur bile sizden daha fazla adam!” yorumlarını alan Yağız Özçelik, gözlerden de gönüllerden de hızla düşmeye başladı! İşte milyonlarca kişiden “Evine dön artık” yorumlarını alan Yağız’ın yaptığı o hamle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Yağız’ın hal ve hareketleri, milyonların kalbinde taht kurmasına neden olmuştu. Yeteneklerini konuşturan Yağız’ın kazanmayacağı savaş yok gibi duruyordu ama son yaşanan olay; seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Eyl 2022 - 23:01 Ankara- Yaşam

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