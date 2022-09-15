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15 Eyl 2022 - 23:01

Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Yağız, Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı! “Laf ettiğini Fatma Nur bile sizden daha fazla adam!” yorumlarını alan Yağız Özçelik, gözlerden de gönüllerden de hızla düşmeye başladı! İşte milyonlarca kişiden “Evine dön artık” yorumlarını alan Yağız’ın yaptığı o hamle…