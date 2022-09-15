Hangi Burcun Zırıl Zırıl Ağlamasına Ramak Kaldı? İşte Dokunsalar Harabe Olacak Burçlar…
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, dolaylı da olsa duygu durumu üzerinde de belirleyici etkiye sahip oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkarırken; bazı burçlar ise herkes ile samimi bağlar kurabilen ve her şeyden daha çabuk etkilenen insanlar ortaya çıkarıyor. Sizde zırıl zırıl ağlayacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, dolaylı da olsa duygu durumu üzerinde de belirleyici etkiye sahip oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkarırken; bazı burçlar ise herkes ile samimi bağlar kurabilen ve her şeyden daha çabuk etkilenen insanlar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu burçlar, sulu gözlü olmaya daha da yatkın olarak biliniyor. Öte yandan tam da içinden geçtiğimiz Balık yeniayı, bazı burçların sulu gözlü olmasını ortaya çıkarmaktan yardımcı oluyor! Peki, hangi burcun zırıl zırıl ağlamasına ramak kaldı? İşte dokunsalar harabe olacak burçlar…
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15 Eyl 2022 - 16:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.