Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, dolaylı da olsa duygu durumu üzerinde de belirleyici etkiye sahip oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar inanılmaz soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkarırken; bazı burçlar ise herkes ile samimi bağlar kurabilen ve her şeyden daha çabuk etkilenen insanlar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu burçlar, sulu gözlü olmaya daha da yatkın olarak biliniyor. Öte yandan tam da içinden geçtiğimiz Balık yeniayı, bazı burçların sulu gözlü olmasını ortaya çıkarmaktan yardımcı oluyor! Peki, hangi burcun zırıl zırıl ağlamasına ramak kaldı? İşte dokunsalar harabe olacak burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...