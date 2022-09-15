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15 Eyl 2022 - 23:05

Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor…

Yeni sezon dizilerinin ekranlara gelmeye başlamasıyla Kanal D’den iddialı dizisi için bomba bir atak geldi! Final yaptırmamak için bir sağa bir sola çekilen dizi için alınan karar sonrasında birçok kişi “Bitsin de kurtulalım” yorumlarında bulundular Twitter’ın konuştuğu bu durum; dizi izleyicisini ise şok içerisinde bıraktı! Peki, Kanal D cephesinde neler oluyor?