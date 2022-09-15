Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor…
Yeni sezon dizilerinin ekranlara gelmeye başlamasıyla Kanal D’den iddialı dizisi için bomba bir atak geldi! Final yaptırmamak için bir sağa bir sola çekilen dizi için alınan karar sonrasında birçok kişi “Bitsin de kurtulalım” yorumlarında bulundular Twitter’ın konuştuğu bu durum; dizi izleyicisini ise şok içerisinde bıraktı! Peki, Kanal D cephesinde neler oluyor?
Üç Kız Kardeş, Arka Sokaklar, Yargı ve Camdaki Kız gibi geçtiğimiz sezona damgasını vuran diziler yavaş yavaş Kanal D ekranlarında görünmeye başlamıştı. Haftanın tüm günlerini dolu dolu geçirmeyi planlayan Kanal D, “O Kız” isimli dizisi içinde Eylül ayında çalışmalara başlamıştı. Kanal D’nin final yapmamakta kararlı olduğu dizisi hakkında almış olduğu kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.