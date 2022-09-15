Merve Boluğur İçin Müstakbel Eşi Kesenin Ağzını Açtı! Gelinlik İçin Harcanan Para Dudak Uçuklattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu… “Tam Tamına!”
Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu aynı zamanda da aşk hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Evlilik tarihi ortaya çıkan ünlü çift resmen mercek altına alındı. Milyonluk gelinliğin ortaya çıkmasıyla birlikte akıllarda bebek mi var sorusunun oluşmasına neden oldu. Peki, neden? Havada uçuşan iddiaları sizin için derledik. İşte detaylar...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde hayat verdiği karakterlerle herkesin gönlüne taht kuran Merve Boluğur kapısını sıkıca kapattığı kalbini yeniden açtı. Deli dolu tavırları ve aşk dolu halleriyle sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Merve Boluğur ve müstakbel eşiyle ilgili ortaya çıkan gerçekleri duyanlar şok oldu. Tüm iddia ve konuyu sizin için gözden geçirdik. Detaylar haberimizin devamında...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.