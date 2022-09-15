- 15 Eyl 2022 - 23:08

Masterchef Atike Ateş Püskürdü Acun Medya’nın Gözleri Önünde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Melih, Yağız, Barış, Metin… Mosmor Kaldılar!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri ola Masterchef’te bulunan Atike, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Medya’nın gözleri önünde Melih, Metin, Yağız ve Barış’ı yerden yere vuran Atike, izleyenlerin mosmor olmasına neden oldu! Sosyal medyayı sallayan Atike Bozkaya, Masterchef yarışmasına gelmesiyle birlikte fırtınalar kopardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan rekabetin kazananı Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimler ise Fatma Nur ve Barış olmuştu. Masterchef yarışmasının son bölümünde fırtınalar çıkaran Atike Bozkaya, ortalığı yakıp yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

15 Eyl 2022 - 23:08 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan... mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...
Masterchef Yarışmasından El Kol Titreten 89. İfşa! Öyle Bir Yerden Patlak Verdi Ki, Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasından El Kol Titreten 89. İfşa! Öyle Bir Yerden Patlak Verdi Ki, Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını… mask
Masterchef Yarışmacılarına Skandal Hile! Kimse Anlamaz Sandılar Ama Büyük Patlak Verdi; “Parayı Basan Almış!” Acun Ilıcalı Yine Yapmış Yapacağını…
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek! mask
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek!
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim…
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Yerden Yere Vurdu! Şeytanın Aklına Gelmez... Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler... mask
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Yerden Yere Vurdu! Şeytanın Aklına Gelmez... Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler...
“Masterchef Burak Kaya Diskalifiye Edildi!” Kameralar Anbean Kaydetti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… “Yok Artık!” mask
“Masterchef Burak Kaya Diskalifiye Edildi!” Kameralar Anbean Kaydetti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… “Yok Artık!”
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Masterchef Dilan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Hak Ettiğini Yaşadın!” Gözyaşlarına Boğulmuştu; Sosyal Medya Onunla İnliyor! “Kurtulduk!” mask
Masterchef Dilan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Hak Ettiğini Yaşadın!” Gözyaşlarına Boğulmuştu; Sosyal Medya Onunla İnliyor! “Kurtulduk!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Boluğur İçin Müstakbel Eşi Kesenin Ağzını Açtı! Gelinlik İçin Harcanan Para Dudak Uçuklattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu… “Tam Tamına!” mask
Merve Boluğur İçin Müstakbel Eşi Kesenin Ağzını Açtı! Gelinlik İçin Harcanan Para Dudak Uçuklattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu… “Tam Tamına!”
Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor… mask
Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor…
Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!” mask
Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!”
Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan... mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev… mask
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!” mask
Masterchef Gamze Yine Yakaları Silktirdi! Fatma Nur’a Söyledikleri Kabul Edilir Gibi Değil; Kendisine “Çakal” Denilince Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı… “Yazık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Boluğur İçin Müstakbel Eşi Kesenin Ağzını Açtı! Gelinlik İçin Harcanan Para Dudak Uçuklattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu… “Tam Tamına!” mask
Merve Boluğur İçin Müstakbel Eşi Kesenin Ağzını Açtı! Gelinlik İçin Harcanan Para Dudak Uçuklattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu… “Tam Tamına!”
Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor… mask
Kanal D’nin İddialı Dizisi Oyuncak Oldu! Final Yapmamak İçin Bir Sağa Çekiliyor, Bir Sola! “Bitsin de Kurtulalım!” Twitter Bu Olayı Konuşuyor…
Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!” mask
Masterchef Yağız'ın Tutarsız Davranışları Şok Etti! “Laf Ettiğiniz Fatma Nur Bile Sizden Daha Adam!”... Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!“Evine Dön Artık!”
Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hadise Eşi Mehmet Dinçerler'e Çekişmeli Boşanma Davası Açtı! İpler Koptu... Tepkiler Gırla Geliyor; Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in Sütyene Sıkışmış Araba Pozu Gündem Oldu! İncecik Belini Sergiledi; Görenler Resmen Büyülendi! “Şu Güzelliğinin Sadakasını Ver!” Yorumlar Gırla…
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan... mask
Masterchef Fatma Nur Mehmet Şefi Yarışmadan Kopardı! “Şu Kıza 5 Dakika Sabredebilen Annesi – Babası Falandır!” Acun Ilıcalı’yı Bile Zıvanadan...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL