Masterchef Atike Ateş Püskürdü Acun Medya’nın Gözleri Önünde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Melih, Yağız, Barış, Metin… Mosmor Kaldılar!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri ola Masterchef’te bulunan Atike, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Medya’nın gözleri önünde Melih, Metin, Yağız ve Barış’ı yerden yere vuran Atike, izleyenlerin mosmor olmasına neden oldu! Sosyal medyayı sallayan Atike Bozkaya, Masterchef yarışmasına gelmesiyle birlikte fırtınalar kopardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan rekabetin kazananı Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimler ise Fatma Nur ve Barış olmuştu. Masterchef yarışmasının son bölümünde fırtınalar çıkaran Atike Bozkaya, ortalığı yakıp yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.