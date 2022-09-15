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15 Eyl 2022 - 23:08

Masterchef Atike Ateş Püskürdü Acun Medya’nın Gözleri Önünde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Melih, Yağız, Barış, Metin… Mosmor Kaldılar!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri ola Masterchef’te bulunan Atike, açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Medya’nın gözleri önünde Melih, Metin, Yağız ve Barış’ı yerden yere vuran Atike, izleyenlerin mosmor olmasına neden oldu! Sosyal medyayı sallayan Atike Bozkaya, Masterchef yarışmasına gelmesiyle birlikte fırtınalar kopardı! İşte merak edilen tüm detaylar…