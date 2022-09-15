Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Evinde Yangın Çıkardı... Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı…

Bir süredir şarkıcı Gökhan Güney ile tartışma halinde olan ünlü ismin gelini Ece Güney, bu kez mahalleleri ile tartışma yaşadı. Mahallede adeta linç edilmek istenen Ece Güney’in yardımına polisler yetişti. Zor anlar geçiren Ece Güney’in yaşadığı anların videosunu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Ece Güney olayı ne? Ece Güney neden linç edilmek istedi? Ece Güney kavga videosu? İşte, detaylar…