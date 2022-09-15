Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Mahalleyi Ayağa Kaldırdı; Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı…
Bir süredir şarkıcı Gökhan Güney ile tartışma halinde olan ünlü ismin gelini Ece Güney, bu kez mahalleleri ile tartışma yaşadı. Mahallede adeta linç edilmek istenen Ece Güney’in yardımına polisler yetişti. Zor anlar geçiren Ece Güney’in yaşadığı anların videosunu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
Bir süredir şarkıcı Gökhan Güney ile tartışma halinde olan ünlü ismin gelini Ece Güney, bu kez mahalleleri ile tartışma yaşadı. Mahallede adeta linç edilmek istenen Ece Güney’in yardımına polisler yetişti. Zor anlar geçiren Ece Güney’in yaşadığı anların videosunu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Ece Güney olayı ne? Ece Güney neden linç edilmek istedi? Ece Güney kavga videosu? İşte, detaylar…
15 Eyl 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.