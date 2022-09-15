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15 Eyl 2022 - 23:12

Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten el kol titreten bir 89. ifşa geldi! Öyle bir yerden patlak verildi ki, Acun Medya resmen kendi kendisini ele verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu durumsa; “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Peki, Masterchef yarışmasından nasıl bir ifşa yayınlandı?