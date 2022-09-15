Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten el kol titreten bir 89. ifşa geldi! Öyle bir yerden patlak verildi ki, Acun Medya resmen kendi kendisini ele verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu durumsa; “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Peki, Masterchef yarışmasından nasıl bir ifşa yayınlandı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen “Dünyanın en zor yemek yarışması” Masterchef’te Kırmızı takım ve Mavi takım büyük bir mücadele vermişti ama kazanan takım Maviler olmuştu. Yağız, bireysel mücadelenin kazananı olmuş ve Fatma Nur’u potaya göndermişti. Takım oylamasıyla birlikte Melih ve Barış en yüksek oyları alan isimler olunca; takım kaptanı Barış kendisini potaya gönderen isim olmuştu. Peki, yeni bölümde kazanan takım hangisi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.