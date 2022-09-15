Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Skandal Açıklama! Düğünden Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu; Verdi Veriştirdi! Meğer O Ayakkabıları…
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Umut Kurt ile Melis İnci’nin düğününe katılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çift, düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Bu esnada düğünde giydiği ayakkabılar ayağında olan Oğuzhan Koç, ayakkabılar hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Umut Kurt ile Melis İnci’nin düğününe katılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çift, düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Bu esnada düğünde giydiği ayakkabılar ayağında olan Oğuzhan Koç, ayakkabılar hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Peki, Oğuzhan Koç düğünde giydiği ayakkabılar ile ilgili ne dedi? Oğuzhan Koç eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
15 Eyl 2022 - 16:16 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.