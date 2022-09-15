Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Skandal Açıklama! Düğünden Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu; Verdi Veriştirdi! Meğer O Ayakkabıları…

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Umut Kurt ile Melis İnci’nin düğününe katılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çift, düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Bu esnada düğünde giydiği ayakkabılar ayağında olan Oğuzhan Koç, ayakkabılar hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Peki, Oğuzhan Koç düğünde giydiği ayakkabılar ile ilgili ne dedi? Oğuzhan Koç eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…