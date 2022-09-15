Baba Dizisine Öyle İsimler Girdi Ki, Gidenlerin Adı Bile Anılmayacak! Kadro Genişledikçe Genişledi; Böylesini Kimse Tahmin Bile Etmemişti…
Geçtiğimiz sezona kadrosundaki güçlü isimlerin oyunculuk performansı kadar, farklı hikayesiyle de damga vuran Baba dizisi, sezon sonunda ikinci sezon onayını aldığını duyurmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başladığı öğrenilen Baba dizisinin oyuncu kadrosuna bir kez daha iddialı isimler eklendi. İşte Baba dizisinden son haberler...
Geçtiğimiz sezona kadrosundaki güçlü isimlerin oyunculuk performansı kadar, farklı hikayesiyle de damga vuran Baba dizisi, sezon sonunda ikinci sezon onayını aldığını duyurmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başladığı öğrenilen Baba dizisinin oyuncu kadrosuna bir kez daha iddialı isimler eklendi. Yeni sezonda oldukça iddialı isimler ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Baba dizisinin kadrosuna dahil olan o yeni isimler herkesi şaşırttı! Peki, Baba dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan isimler kimler? Baba dizisi ikinci sezon oyuncuları kimler? Baba dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
15 Eyl 2022 - 16:21 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.