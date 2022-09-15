Baba Dizisine Öyle İsimler Girdi Ki, Gidenlerin Adı Bile Anılmayacak! Kadro Genişledikçe Genişledi; Böylesini Kimse Tahmin Bile Etmemişti…

Geçtiğimiz sezona kadrosundaki güçlü isimlerin oyunculuk performansı kadar, farklı hikayesiyle de damga vuran Baba dizisi, sezon sonunda ikinci sezon onayını aldığını duyurmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başladığı öğrenilen Baba dizisinin oyuncu kadrosuna bir kez daha iddialı isimler eklendi. Yeni sezonda oldukça iddialı isimler ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Baba dizisinin kadrosuna dahil olan o yeni isimler herkesi şaşırttı! Peki, Baba dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan isimler kimler? Baba dizisi ikinci sezon oyuncuları kimler? Baba dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…