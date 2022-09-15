- 15 Eyl 2022 - 23:19

Didem Arslan Yılmaz’da Yürekleri Ağlatan Haber! Dün Başvurdu, Bugün Buldu! Seyirciler Bile Şaşırdı... 2 Aile Çocuklarına Kavuşur Kavuşmaz…

Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde akıl almaz olaylar yaşandı. Kaybolan 2 çocuğun peşine düşen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, iki genç kızı birden sadece dakikalar içerisinde buldu. İşte detaylar...

Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde akıl almaz olaylar yaşandı. Kaybolan 2 çocuğun peşine düşen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, iki genç kızı birden sadece dakikalar içerisinde buldu. Başarısıyla herkesi şaşırtan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde yaşananlar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde neler yaşandı? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Gönül bulundu mu? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Melisa bulundu mu?

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15 Eyl 2022 - 23:19 - Dizi Haberleri

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