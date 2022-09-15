Didem Arslan Yılmaz’da Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Bir An Yaşandı! Seyirciler Buz Kesti; 2 Aile Çocuklarına Kavuşur Kavuşmaz…
Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde akıl almaz olaylar yaşandı. Kaybolan 2 çocuğun peşine düşen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, iki genç kızı birden sadece dakikalar içerisinde buldu. İşte detaylar...
Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde akıl almaz olaylar yaşandı. Kaybolan 2 çocuğun peşine düşen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, iki genç kızı birden sadece dakikalar içerisinde buldu. Başarısıyla herkesi şaşırtan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde yaşananlar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde neler yaşandı? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Gönül bulundu mu? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Melisa bulundu mu?
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15 Eyl 2022 - 16:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.