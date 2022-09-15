Melisa Döngel Sokak Ortasında Saç Baş Kavga Etti! Kadının Saçından Tuttuğu Gibi… Mahalleli Zor Ayırdı! “Şaka Mı Bu!”

Son zamanlarda aldığı roller ile televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, ortaya çıkan bir video ile herkesi şaşırttı. Videoda kavga ettiği görülen Melisa Döngel’e bu durumun sorulması üzerine ünlü oyuncunun verdiği yanıt ise, duyanların şaşkınlığını adeta iki kat daha artırdı. Peki, Melisa Döngel sokak ortasında başka bir kadın ile kavga mı etti? Melisa Döngel neden sokak ortasında kavga etti? Melisa Döngel kavga videosu? İşte, detaylar…

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