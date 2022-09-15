15 Eyl 2022 - 23:14
İbrahim Tatlıses'ten Yürekleri Acıtan Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti!
Yıllardır hem ekranların hem de müzik piyasasını her adımıyla adından sıkça söz ettiren İmparator, yaşanan para krizinden sonra çileden çıktı ve stüdyoyu inletti. STAR TV’den gelen haber sonrası adeta kahrolan İbrahim Tatlıses ile ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi şok etti. İşte detaylar.
Geçirdiği kaza sonrasında hastaneden çıkar çıkmaz, kırık olan iki ayağına rağmen soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses’e kötü haberi STAR TV verdi. Ortalığı yangın yerine çeviren bu haberi alan İmparator ise çılgına döndü. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.