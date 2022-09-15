STAR TV'den İbrahim Tatlıses'e Kahreden Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti! Neler Oluyor?

Geçirdiği kaza sonrasında hastaneden çıkar çıkmaz, kırık olan iki ayağına rağmen soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses’e kötü haberi STAR TV verdi. Ortalığı yangın yerine çeviren bu haberi alan İmparator ise çılgına döndü. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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