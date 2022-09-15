Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısı Saç Baş Kavga Edecek; TRT1 Ekranları Sallanıyor! Rıfat İki Kadın Arasında Kaldı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde bomba bir kriz başladı! Sevilay Gültekin’in hayat verdiği Meryem karakterinin, Rıfat’ı zorlamasının ardından Mihriban devreye girdi. Rıfat’ın eski sevgilisi ve yeni karısının saç baş kavga edeceğine dair yorumlar arka arkaya yapıldı! TRT1 ekranlarının sallanacağı görüleceği gündeme geldi! İşte Rıfat’ı iki kadın arasında bırakan o acı durum…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi yayınlanmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı’nda Meryem karakteri ise hikayesiyle sevenlerini paramparça etmişti ama Rıfat’a yapılanlar unutulmamıştı. Şimdi pişmanlık içerisinde olan Meryem’in rezil rüsva olduğu ve kriz çıkardığı ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.