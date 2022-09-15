Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısı Saç Baş Kavga Edecek; TRT1 Ekranları Sallanıyor! Rıfat İki Kadın Arasında Kaldı…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi yayınlanmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı’nda Meryem karakteri ise hikayesiyle sevenlerini paramparça etmişti ama Rıfat’a yapılanlar unutulmamıştı. Şimdi pişmanlık içerisinde olan Meryem’in rezil rüsva olduğu ve kriz çıkardığı ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!