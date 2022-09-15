Bergüzar Korel’i Görünce Hayatınızın Şokunu Yaşayacaksınız! O Anları Paylaşınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Sanat Eseri!”

Bir süredir oğullarının eğitimi için Londra’da yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, başlayan eğitim ve öğretim sezonunun ardından tatili geçirdikleri Türkiye’den ayrıldı. Şimdilerde yeniden Londra’da olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden yeni evlerine ilişkin paylaşımlar da gelmeye başladı. Özellikle oğlu Han ile paylaşım yapan Bergüzar Korel, yaptığı o paylaşım ile herkesi şaşırttı! Peki, Bergüzar Korel ne paylaştı? Bergüzar Korel nasıl bir paylaşım yaptı? Bergüzar Korel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...