Bergüzar Korel’i Görünce Hayatınızın Şokunu Yaşayacaksınız! O Anları Paylaşınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Sanat Eseri!”
Bir süredir oğullarının eğitimi için Londra’da yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, başlayan eğitim ve öğretim sezonunun ardından tatili geçirdikleri Türkiye’den ayrıldı. Şimdilerde yeniden Londra’da olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden yeni evlerine ilişkin paylaşımlar da gelmeye başladı. İşte detaylar...
Bir süredir oğullarının eğitimi için Londra’da yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, başlayan eğitim ve öğretim sezonunun ardından tatili geçirdikleri Türkiye’den ayrıldı. Şimdilerde yeniden Londra’da olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden yeni evlerine ilişkin paylaşımlar da gelmeye başladı. Özellikle oğlu Han ile paylaşım yapan Bergüzar Korel, yaptığı o paylaşım ile herkesi şaşırttı! Peki, Bergüzar Korel ne paylaştı? Bergüzar Korel nasıl bir paylaşım yaptı? Bergüzar Korel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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15 Eyl 2022 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.