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15 Eyl 2022 - 17:26

“Acun Ilıcalı Sessiz Sedasız Evlendi!” Evlenme Teklifi Günlerce Konuşulacak Cinsten… Öyle Bir Tektaş Aldı Ki, Kafa Kadar! “Acun Kaç Yaşına Geldin!”

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın sessiz sedasız dünya evine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Evlenme teklifiyle ağızların açık kalmasına neden olan Acun Ilıcalı, öyle bir tektaş aldı ki… Sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı’ya birçok kişi ise “Acun kaç yaşına gelmiş adamsın” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…