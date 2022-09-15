“Acun Ilıcalı Sessiz Sedasız Evlendi!” Evlenme Teklifi Günlerce Konuşulacak Cinsten… Öyle Bir Tektaş Aldı Ki, Kafa Kadar! “Acun Kaç Yaşına Geldin!”
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın sessiz sedasız dünya evine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Evlenme teklifiyle ağızların açık kalmasına neden olan Acun Ilıcalı, öyle bir tektaş aldı ki… Sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı’ya birçok kişi ise “Acun kaç yaşına gelmiş adamsın” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Zeynep Yılmaz’la evliyken; Şeyma Subaşı’yla bir aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şok etkisi yaratmıştı. Şeyma Subaşı’yla 9 yıl kadar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararından sonra Acun Ilıcalı hayatının aşkını bulmuş ve Ayça Çağla Altunkaya’yla ilan-ı aşk etmişti. Şimdiyse ikilinin sessiz sedasız evlendiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.