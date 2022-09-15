Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Eyl 2022 - 18:16

Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı İsteği! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git” Demişti; Stüdyo Yıkıldı… “Hiç Mi Utanmadan Şunu İsterken!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur’dan şok bir istek geldi! Acun Ilıcalı’nın “Ben seninle uğraşamam hadi evine git” dediği Fatma Nur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Stüdyoyu yıkan bu durum sonrasında birçok kişi ise “Hiç utanman yok mu şunu isterken” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?