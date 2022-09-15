Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı İsteği! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git” Demişti; Stüdyo Yıkıldı… “Hiç Mi Utanmadan Şunu İsterken!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur’dan şok bir istek geldi! Acun Ilıcalı’nın “Ben seninle uğraşamam hadi evine git” dediği Fatma Nur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Stüdyoyu yıkan bu durum sonrasında birçok kişi ise “Hiç utanman yok mu şunu isterken” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Kırmızı takım ve Mavi takımın mücadelesinin gün sonunda kazananı Mavi takım olmuştu. Kırmızı takımdan ise potaya giden isimler Barış ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Fatma Nur’un Acun Ilıcalı’dan istediği şeyse şok etkisi yarattı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.