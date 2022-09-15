- 15 Eyl 2022 - 18:34 G: 15 Eyl 2022 - 18:46

Kanal D’den Yargı İçin Skandal Değişiklik! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Neye Uğradığını Şaşıracak… Yapımcı İmzasını Atınca Olanlar Oldu!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’ya kanaldan bir değişiklik getirildi! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun bu değişiklik sonrasında şok içerisinde kalacağına dair yorumlarda arka arkaya geldi! Yapımcının imzaları atmasının ardından; seyirciye olanlar oldu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?

Ay Yapım tarafından ekranlara gelen Yargı dizisinin başrollerinde ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı’nın sezon finalinde kafalar karman çorman olmuştu. Yeni sezona ait fragmanların yayınlanmasıyla birlikte seyircileri yeni sezonda bambaşka olayların beklediği görülmüştü. Bir 6 ay sonrasına bir 6 ay gerisine giden Yargı dizisine yapılan değişiklik ise herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

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15 Eyl 2022 - 18:34 Ankara- Yaşam

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