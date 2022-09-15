Kanal D’den Yargı İçin Skandal Değişiklik! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Neye Uğradığını Şaşıracak… Yapımcı İmzasını Atınca Olanlar Oldu!

Ay Yapım tarafından ekranlara gelen Yargı dizisinin başrollerinde ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı’nın sezon finalinde kafalar karman çorman olmuştu. Yeni sezona ait fragmanların yayınlanmasıyla birlikte seyircileri yeni sezonda bambaşka olayların beklediği görülmüştü. Bir 6 ay sonrasına bir 6 ay gerisine giden Yargı dizisine yapılan değişiklik ise herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

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