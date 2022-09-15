Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı resmen sarışın bomba oldu! Evlenmek üzere olduğu Ogeday Girişken’in böyle bir değişim yapmasını istediği için imaj değişikliğine gittiği iddia edilen Nisa Bölükbaşı’na sevenleri ise “Evlilik seni çok değiştirdi” yorumlarında bulundular! İşte milyonları şok içerisinde bırakan o imaj değişimi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Nisa Bölükbaşı, hayallerini yarım bırakarak ekranlara veda etmişti. 2022 yılında ise yarışmada fırtınalar estiren Bölükbaşı, tam 12 yıl sonra ilk kez kupa kaldıran bir kadın şampiyon olmuştu. Hem özel hayatıyla hem de kariyer planlamasıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Nisa Bölükbaşı’ndan bomba bir atak geldi ve imajını yeniledi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.