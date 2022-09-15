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15 Eyl 2022 - 19:26

Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı resmen sarışın bomba oldu! Evlenmek üzere olduğu Ogeday Girişken’in böyle bir değişim yapmasını istediği için imaj değişikliğine gittiği iddia edilen Nisa Bölükbaşı’na sevenleri ise “Evlilik seni çok değiştirdi” yorumlarında bulundular! İşte milyonları şok içerisinde bırakan o imaj değişimi…