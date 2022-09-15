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15 Eyl 2022 - 21:38

Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da hayalet olduğu ortaya çıkan Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’den bomba açıklamalar arka arkaya geldi! dizi hakkında öyle şeyler dedi ki, izleyicinin resmen beyni uyuştu! Peki, örneği bile olmayan bu senaryo hakkında Melisa Döngel’den skandal açıklamalar peş peşe geldi! İşte merak edilenler…