Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da hayalet olduğu ortaya çıkan Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’den bomba açıklamalar arka arkaya geldi! dizi hakkında öyle şeyler dedi ki, izleyicinin resmen beyni uyuştu! Peki, örneği bile olmayan bu senaryo hakkında Melisa Döngel’den skandal açıklamalar peş peşe geldi! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı, her bölümüyle akılları başlardan alıyordu. Farklı bir senaryoya sahip olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona’nın çocukluk arkadaşı olan Leyla’ya hayat veren Melisa Döngel ise ilk kez Kusursuz Kiracı dizisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.