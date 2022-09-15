- 15 Eyl 2022 - 21:38 G: 15 Eyl 2022 - 21:49

Kusursuz Kiracı Dizisinin Hayaleti Leyla’dan Bomba Açıklamalar! Dizi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, İzleyicinin Beyni Uyuşacak! Örneği Bile Yok…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da hayalet olduğu ortaya çıkan Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’den bomba açıklamalar arka arkaya geldi! dizi hakkında öyle şeyler dedi ki, izleyicinin resmen beyni uyuştu! Peki, örneği bile olmayan bu senaryo hakkında Melisa Döngel’den skandal açıklamalar peş peşe geldi! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı, her bölümüyle akılları başlardan alıyordu. Farklı bir senaryoya sahip olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona’nın çocukluk arkadaşı olan Leyla’ya hayat veren Melisa Döngel ise ilk kez Kusursuz Kiracı dizisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Eyl 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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