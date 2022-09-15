- 15 Eyl 2022 - 21:57 G: 15 Eyl 2022 - 22:11

Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinin hala her tekrarında dönüp dönüp yeniden izlediği efsane dizi Aşk-ı Memnu bitse bile etkisi sürmeye devam ediyor. Muhteşem dizide Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş’in son halini görenlerse gözlerine inanamıyor. Küçücük bir genç kızken ekranlarda tanıştığımız Cemile’nin yürek hoplatan pozlarını sizin için derledik.

Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan aynı isimli dizi Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst ediyordu. Final bölümüyle milyonların yüreğini dağlayan dizinin etkisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sürüyor. Aşk-ı Memnu dizisinde “Salak Mısın Cemile?” repliğiyle tanınan ve yıllar içerisindeki değişimiyle akılları baştan alan Pelin Ermiş’in son halini sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar

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15 Eyl 2022 - 21:57 Ankara- Yaşam

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Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev… mask
Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…
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