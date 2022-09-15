Aşkı- ı Memnu Cemile’nin Şok Eden Değişimi! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!” Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı; Alev Alev…
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinin hala her tekrarında dönüp dönüp yeniden izlediği efsane dizi Aşk-ı Memnu bitse bile etkisi sürmeye devam ediyor. Muhteşem dizide Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş’in son halini görenlerse gözlerine inanamıyor. Küçücük bir genç kızken ekranlarda tanıştığımız Cemile’nin yürek hoplatan pozlarını sizin için derledik.
Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan aynı isimli dizi Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst ediyordu. Final bölümüyle milyonların yüreğini dağlayan dizinin etkisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sürüyor. Aşk-ı Memnu dizisinde “Salak Mısın Cemile?” repliğiyle tanınan ve yıllar içerisindeki değişimiyle akılları baştan alan Pelin Ermiş’in son halini sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.