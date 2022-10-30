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30 Eki 2022 - 16:24

Aşkı- ı Memnu Cemile’si Pelin Ermiş'in Son Hali Şok Etti! Fiziği Ayrı, Çekiciliği Ayrı Güzel! Görenler Gözlerine İnanamıyor... “Ne Oldu Sana Cemile!”

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinin hala her tekrarında dönüp dönüp yeniden izlediği efsane dizi Aşk-ı Memnu bitse bile etkisi sürmeye devam ediyor. Muhteşem dizide Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş’in son halini görenlerse gözlerine inanamıyor. Küçücük bir genç kızken ekranlarda tanıştığımız Cemile’nin yürek hoplatan pozlarını sizin için derledik.