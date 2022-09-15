Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu, ev halleriyle başları döndürdü! Sütyenli bir paylaşımda bulunan Sude Burcu’ya “O sütyenden Mert Öcal haberi var mı” yorumlarında bulundular! Ortalığın karışmasına neden olan Sude Burcu, fiziğiyle alev alev yaktı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal arasında yasak bir aşkın olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını ama aynı zamanda Sude Burcu’yla da aşk yaşadığını dile getirmişti. Burcu ise her ne olursa olsun aşkına yarışmadan sonrada devam etmişti. Şimdiyse Sude Burcu, ev haliyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.