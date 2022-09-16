Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi Kimdir? Pelin Ermiş’in Yaşını Duyan Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Umarım Şakadır!” Meğer Pelin Ermiş…

Kanal D ekranlarının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle unutulmaz dizi karakterleri arasındaki yerini alan Pelin Ermiş, şimdilerde değişimi ve yeni tarzı ile dikkat çekmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çeken Pelin Ermiş, son paylaşımından sonra yine gündemlerdeki yerini aldı! Peki, Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi kimdir? Pelin Ermiş kaç yaşında, aslen nereli? Pelin Ermiş evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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