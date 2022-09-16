Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi Kimdir? Pelin Ermiş’in Yaşını Duyan Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Umarım Şakadır!” Meğer Pelin Ermiş…
Kanal D ekranlarının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle unutulmaz dizi karakterleri arasındaki yerini alan Pelin Ermiş, şimdilerde değişimi ve yeni tarzı ile dikkat çekmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çeken Pelin Ermiş ile ilgili son detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle unutulmaz dizi karakterleri arasındaki yerini alan Pelin Ermiş, şimdilerde değişimi ve yeni tarzı ile dikkat çekmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çeken Pelin Ermiş, son paylaşımından sonra yine gündemlerdeki yerini aldı! Peki, Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi kimdir? Pelin Ermiş kaç yaşında, aslen nereli? Pelin Ermiş evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 00:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.