- 16 Eyl 2022 - 01:01 G: 16 Eyl 2022 - 01:05

Gecenin Ucunda Macide Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti!

Ekranların özlenen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni sezonda setlere dönme kararı aldı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinin Macide karakterini canlandıracağını duyurdu. Neslihan Atagül’ün dizideki partneri ise, herkesi şaşırttı. İşte Neslihan Atagül cephesinden son detaylar..

Ekranların özlenen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni sezonda setlere dönme kararı aldı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinin Macide karakterini canlandıracağını duyurdu. Neslihan Atagül’ün dizideki partneri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gecenin Ucunda Macide kimdir? Neslihan Atagül kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Neslihan Atagül evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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16 Eyl 2022 - 01:01 - Magazin

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