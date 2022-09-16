Gecenin Ucunda Macide Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti!
Ekranların özlenen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni sezonda setlere dönme kararı aldı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinin Macide karakterini canlandıracağını duyurdu. Neslihan Atagül’ün dizideki partneri ise, herkesi şaşırttı. İşte Neslihan Atagül cephesinden son detaylar..
Ekranların özlenen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni sezonda setlere dönme kararı aldı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinin Macide karakterini canlandıracağını duyurdu. Neslihan Atagül’ün dizideki partneri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gecenin Ucunda Macide kimdir? Neslihan Atagül kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Neslihan Atagül evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.