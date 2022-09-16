Gecenin Ucunda Kazım Kimdir? Kadir Doğulu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yeni dizisinde eşi Neslihan Atagül ile birlikte rol alacak olan Kadir Doğulu, bu dizinin duyulmasından sonra bir kez daha televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı! Peki, Gecenin Ucunda Kazım kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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