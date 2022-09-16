Gecenin Ucunda Kazım Kimdir? Kadir Doğulu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yeni dizisinde eşi Neslihan Atagül ile birlikte rol alacak olan Kadir Doğulu, bu dizinin duyulmasından sonra bir kez daha televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı. İşte detaylar..
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yeni dizisinde eşi Neslihan Atagül ile birlikte rol alacak olan Kadir Doğulu, bu dizinin duyulmasından sonra bir kez daha televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı! Peki, Gecenin Ucunda Kazım kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.